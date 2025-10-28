دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أرجاء مدرسة صفط الابتدائية التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية بمحافظة الشرقية، عقب وفاة المعلم سعيد الزلط، فجر اليوم الثلاثاء، بعد رحلة عطاء حافلة بالتفاني والإخلاص في أداء رسالته التربوية.

إدارة ابوحماد التعليمية تنعي الفقيد

ونعت إدارة أبوحماد التعليمية الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه كان من خيرة المعلمين الذين تركوا أثرًا طيبًا في نفوس طلابهم وزملائهم، بما تحلّى به من خلق رفيع وسيرة عطرة، مشيدة بجهوده المخلصة في خدمة العملية التعليمية.

بكاء تلاميذ مدرسة حزنًا على رحيل معلم،فيتو

غرس القيم والأخلاق قبل أن يشرح الدروس، ويعامل طلابه كأبنائه

وشهدت المدرسة أجواء من الحزن العميق بين الطلاب والمعلمين، الذين عبّروا عن فقدانهم لمعلم محبوب كان قريبًا من الجميع، يغرس القيم والأخلاق قبل أن يشرح الدروس، ويعامل طلابه كأبنائه.

بكاء تلاميذ مدرسة حزنًا على رحيل معلم،فيتو

جنازة مهيبة لفقيد العلم

وشُيعت جنازة الراحل سعيد الزلط في موكب مهيب شارك فيه المئات من الأهالي وزملائه وطلابه، وسط حالة من التأثر والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى إلى مثواه الأخير.

المعلم الراحل،فيتو

رحيل معلم مدرسة صفط،فيتو

حزن علي منصات التواصل الاجتماعي

ولم تتوقف مشاعر الحزن عند أسوار المدرسة، إذ ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والدعاء، عبّر خلالها زملاؤه وطلابه السابقون عن امتنانهم لشخصه الكريم، مؤكدين أن سيرته ستبقى خالدة في قلوبهم.

