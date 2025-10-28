التعليم الفلسطينية: استشهاد 20 ألف طالب و1037 معلما بغزة والضفة منذ 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 20 ألفا و80 طالبا استُشهدوا، وأصيب 31 ألفا و147 آخرون بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.

4757 مصاب بجروح في قطاع غزة والضفة

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19 ألفا و932، والذين أصيبوا إلى 30 ألفا و102، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1045، بالإضافة إلى اعتقال 846 آخرين.

وأشارت إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4757 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 228 في الضفة، مضيفة أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

8 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات متكررة

وفي الضفة، دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.