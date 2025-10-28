الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
اقتصاد

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع وحقق رأس المال السوقي نحو 2.766 تريليون جنيه ليربح  رأس المال السوقي أرباحا بنحو 2 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم:

أغلق EGX 30  عند 38,162.01 نقطة بارتفاع نسبته 0.16%.

وأغلق EGX 70 متساوي الأوزان عند 12,238.01 نقطة. 

وأغلق EGX 100 متساوي الأوزان عند 16,046.63 نقطة. 

وأغلق EGX 35‑LV (الأسهم منخفضة التقلبات ) عند 4,342.66 نقطة. 

وأغلق EGX شريعة الإسلامية عند 3,930.77 نقطة.

تعاملات جلسة الاثنين 

كانت قد شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

