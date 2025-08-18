وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق بـ أزهر الشرقية

توفي صباح اليوم الإثنين الدكتور صابر عبد الدايم يونس، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعميد الكلية الأسبق، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر سابقًا.

قامة علمية وفكرية رفيعة ترك بصمات بارزة في حقل الدراسات الأدبية والنقدية

يُعد الفقيد قامة علمية وفكرية رفيعة، ترك بصمات بارزة في حقل الدراسات الأدبية والنقدية، وأسهم على مدار عقود في تخريج أجيال من الباحثين والدارسين الذين حملوا فكره ونهجه العلمي.

وعُرف الراحل بين طلابه وزملائه بصفاته الرفيعة وإخلاصه للعلم وصبره، ليترك برحيله فراغًا كبيرًا في الوسط الأكاديمي والثقافي.

كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق تنعي الفقيد

نعت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق الدكتور صابر عبد الدايم يونس، حيث تقدم عميد الكلية الدكتور علي عبد اللطيف، الدكتور محمد السعودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد جودة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وجميع منتسبي الكلية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد صلاة الجنازة

وأشارت الكلية إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر بقرية العطارين التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على أن يقام العزاء بمدينة الزقازيق.

