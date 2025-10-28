الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص بالإسكندرية لبيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

الأمن يكشف غموض اختفاء طالب بروض الفرج

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من المشروبات الكحولية المغشوشة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية