دعارة أون لاين، ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية يمارسان الفجور مقابل أموال

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على شخص وسيدة بالإسكندرية لممارستهما الفجور مقابل أموال والإعلان عن نشاطهما الإجرامى.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة لهما معلومات جنائية باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية للراغبين دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

