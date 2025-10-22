الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه

تدريبا على ترشيد
تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري

 نظمت مديرية الزراعة بالفيوم تدريبا بالإدارة الزراعية بمركز سنورس على تحسين الري وتطهير المساقي وأثره في ترشيد استهلاك المياه.

 استهدف التدريب المزارعين وروابط المياه في دائرة مركز سنورس، ومهندسي الإرشاد الزراعي بالجمعيات الزراعية بقرى المركز.

برنامج التدريب على ترشيد استهلاك مياه الري

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن التدريب تناول دور الدولة في تطوير نظم الري وترشيد الاستهلاك المائي للمحاصيل في ظل التحديات المتمثلة في التغيرات المناخية وسد النهضة والزيادة السكانية وتناقص حصة الفرد من المياه إلى أقل من حد الفقر المائي.

دور الدولة في ترشيد استهلاك مياه الري

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن مصر تعمل على تطوير نظم الري بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وقد بدأت الدولة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة "الري بالتنقيط والرش"؛ ما ساعد على تقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية، كما تنفذ الحكومة مشروع تبطين الترع لتحسين كفاءة توزيع المياه وتقليل الفاقد بالتسرب، إلى جانب تطوير شبكات الصرف الزراعي.

زراعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الزواج المبكر

محافظ الفيوم: نتصدر قائمة محافظات مصر في زراعة النباتات الطبية والعطرية

وتستخدم مصر التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تدريب المزارعين ودعمهم للتحول إلى نظم الري الحديثة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

