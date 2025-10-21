زراعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الزواج المبكر

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة تثقيفية بقرية ابوكساه، التابعة لمركز أبشواي، عن الصحة الإنجابية والزواج المبكر، تهدف الندوة إلى توعية الفتيات بأهمية الصحة الإنجابية وأضرار الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع.

المخاطر الصحية للزواج المبكر

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت مخاطر الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع، فالفتاة الصغيرة جسديًا غير مستعدة للحمل، ما يزيد من احتمال النزيف أثناء الولادة، كما يزيد من احتمالات الولادة المبكرة أو الإجهاض، وقد ينتج عن ذلك وفاة الأم أو المولود.

المخاطر النفسية للزواج المبكر

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة تناولت أيضا المخاطر النفسية الناتجة عن الزواج المبكر، التي تصيب الفتيات، ومنا الضغط النفسي والتوتر بسبب المسؤوليات المبكرة وصعوبة التكيف مع الحياة الزوجية، الاكتئاب والعزلة نتيجة فقدان حرية الطفولة والتعليم والأصدقاء، العنف الأسري، لأن الزواج المبكر يرتبط غالبًا بزيادة احتمال التعرض للعنف الجسدي أو النفسي.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المديرية مستمرة في الندوات التوعوية جنبا الي جنب مع الندوات الارشادية، لأن المزارع المستقر نفسيا واجتماعيا يقبل علي العمل بطاقة كاملة، ويهتم بمحصوله، مايزيد من إنتاجية الأرض الزراعية

