الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بقرار من وزير التعليم العالي، تجديد ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للأنشطة الطلابية

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام أمين لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور كريم حسن أحمد همام، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب أمين لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة العليا للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" بالجامعات المصرية، وعضو لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية “بيت العيلة”، وله إسهامات متميزة في تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية، فضلًا عن جهوده في تعزيز المشاركة الطلابية في الفعاليات الوطنية المختلفة.

كما يشغل الدكتور كريم همام عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين بمصر، فضلًا عن عضويته باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.

وقد حاضر الدكتور همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وشارك في مؤتمرات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب مشاركته في عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية. وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي اعداد القادة بحلوان الاعلى للجامعات الأنشطة الطلابية البحث العلمي التعليم العالي الجامعات المصرية

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تُؤسس "شركة الابتكار والخدمات التعليمية" لربط البحث العلمي بسوق العمل

مجلس الجامعات الأهلية يعقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي

مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكاديمية البحث العلمي تعلن شروط التقدم التقدم لزمالة ما بعد الدكتوراه بمركز SESAME

أكاديمية البحث العلمي تطلق برنامج منح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة الإسكندرية بمناسبة تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن الـ 7 الأفضل عالميًا

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يطلق جائزة بغداد

وزير التعليم العالى يغادر إلى لندن للمشاركة في مؤتمر "نحو العالمية"

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية