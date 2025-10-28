الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أكاديمية البحث العلمي تعلن شروط التقدم التقدم لزمالة ما بعد الدكتوراه بمركز SESAME

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

 أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لعلماء ما بعد الدكتوراة للحصول على زمالة بحثية في أحد خطوط الإشعاع بالمركز – خط الشعاع BM02-IR.

وذلك في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز ضوء السينكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط (SESAME).


شروط التقدم:

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، أو أحد المجالات ذات الصلة.                          

ألا تتجاوز الخبرة البحثية ثلاث سنوات منذ تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه.
 

 سيعمل المرشح المقبول تحت الإشراف العام للمدير العلمي وبإشراف مباشر من كبير علماء خط شعاع الأشعة تحت الحمراء (IR Beamline).

آخر موعد للتقديم:  حتى اختيار المرشح المناسب

لمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى زيارة الرابط التالي:

