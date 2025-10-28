جامعة عين شمس تُؤسس "شركة الابتكار والخدمات التعليمية" لربط البحث العلمي بسوق العمل

أعلن محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عن تأسيس شركة جديدة تحت مسمى "شركة جامعة عين شمس للابتكار والخدمات التعليمية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور الجامعة لخدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في استغلال مخرجات البحث العلمي.

تهدف الشركة الجديدة إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، وإنتاج محتوى تعليمي رقمي مبتكر، وتصميم منصات تعليمية متطورة.

كما ستركز الشركة على دعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والمجتمع.

ومن جانبه، أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة الجامعة على خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة ستكون بمثابة منصة فاعلة لاستثمار الطاقات الإبداعية والبحثية لأبناء الجامعة وتحويلها إلى قيمة مضافة.

ودعت إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والخريجين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم للمساهمة في نجاح الشركة وتحقيق أهدافها الطموحة.

