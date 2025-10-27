مبابي يعادل رقم كريستيانو رونالدو أمام برشلونة في الكلاسيكو

الكلاسيكو، عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي رقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، بعد تسجيله هدفا في فوز ريال مدريد على برشلونة (2-1)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم الفرنسي الهدف الأول لريال مدريد أمام برشلونة في المباراة بالدقيقة 21، كما أهدر ضربة جزاء خلال اللقاء.

ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل في 4 مباريات متتالية أمام برشلونة

وأصبح مبابي ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل في أربع مباريات متتالية أمام برشلونة في الكلاسيكو خلال القرن الحادي والعشرين، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق هذا الإنجاز عام 2012.

وشارك مبابي في خمس مباريات "كلاسيكو" منذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف 2024، وتمكن من تسجيل ستة أهداف، بمعدل مميز يبلغ 1.2 هدف في المباراة الواحدة.

وبعد سقوطه في مصيدة التسلل وإلغاء هدف له خلال أول كلاسيكو شارك فيه، والذي خسره ريال مدريد بنتيجة 4-0 في "سانتياجو بيرنابيو"، تمكن المهاجم الفرنسي من تسجيل هدف في نهائي كأس السوبر الإسباني رغم الخسارة (5-2)، ثم أحرز "هاتريك" في لقاء الإياب بالدوري الإسباني الذي انتهى (4-3)، وسجل هدفا في نهائي كأس ملك إسبانيا رغم الخسارة (3-2)، قبل أن يهز الشباك مجددا في الفوز الأخير (2-1) بالدوري.



ويعد برشلونة أحد الضحايا المفضلين لمبابي؛ إذ واجههم بقميص باريس سان جيرمان 4 مرات في دوري أبطال أوروبا وسجل 6 أهداف، كما واجههم مع ريال مدريد 5 مرات وأحرز العدد ذاته من الأهداف.

ويتصدر المهاجم الفرنسي ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه، الثنائي إيتا إيونج مهاجم ليفانتي، وجوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.



