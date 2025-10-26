الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالعلامة الكاملة، أرقام بايرن ميونخ هذا الموسم

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق إنجاز جديد من نوعه، حيث إنه النادي الوحيد ضمن الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم الذي حقق الفوز بجميع المباريات لجميع البطولات.

حافظ النادي البافاري على العلامة الكاملة حيث لعب:
13 مباراة
وفاز 13 مرة 
وأحرز 47 هدفًا
واستقبل 9 أهداف فقط.
 

فيما فاز فريق بايرن ميونخ علي بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية نظيفة خلال مباراة الفريقين على ملعب “بوروسيا بارك”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

فوز بايرن ميونخ على بوروسيا مونشنجلادباخ

أحرز ثلاثية بايرن ميونخ: جوشوا كيميش في الدققة 64 ورافئيل جيريرو في الدقيقة 70 ولينارت كارل في الدقيقة 81.

وتعرض كاستروب لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ للطرد في الدقيقة 19.

