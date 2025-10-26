مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة تتصدر أغلفة الصحف العالمية (صور)

ريال مدريد وبرشلونة، تصدرت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة صحف العالم.

ونستعرض أبرز ما قالته الصحف العالمية عن لقاء كلاسيكو الليلة.

وعلقت الكلاسيكو الليلة، حيث جاء غلاف صحيفة MUNDO DEPORTIVO تحت عنوان "كلاسيكو مثير".

ويدخل برشلونة الكلاسيكو بسبعة غيابات، ومن دون فليك على مقاعد البدلاء، لكنه يطمح للفوز في البرنابيو وانتزاع الصدارة.

ويبحث الفريق الكتالوني عن خامس انتصار متتالٍ أمام ريال مدريد في مواجهة العمالقة مبابي – لامين يامال.

غلاف صحيفة SPORT تحت عنوان "الكلاسيكو الحقيقي"، فيتو

ريال مدريد وبرشلونة يخوضان امتحانًا كبيرًا في البرنابيو لقياس مستواهما في هذا بداية الموسم، ويدخل لامين يامال اللقاء بحماس كبير رغم كونه محور انتقادات من جماهير مدريد بعد تصريحاته الأخيرة.

بينما جاء على غلاف صحيفة آس: "يسعى برشلونة إلى معادلة الرقم القياسي بتحقيق خمس انتصارات متتالية أمام ريال مدريد".

تشابي ألونسو يخوض أول كلاسيكو له كمدرب لريال مدريد، في مباراة يواجه فيها تحدي تغيير ديناميكية المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

وسيتولى سورج القيادة الفنية مؤقتًا على دكة البدلاء بدلًا من هانسي فليك الموقوف.

ويبحث دييجو سيميوني عن تعزيز هجومه، والخيارات المطروحة هي باينا أو سورلوث.

غلاف صحيفة ماركا تحت عنوان "الكلاسيكو الكبير – SUPERCLÁSICO"، فيتو

ريال مدريد وبرشلونة يبحثان عن الصدارة في مواجهة مشتعلة تصل إلى الذروة بسبب تصريحات لامين.

الحالة الرائعة التي يمر بها مبابي هي السلاح الأبرز للفريق الأبيض.

الكتالونيون سيعتمدون على سحر بيدري ودقة فيرمين التهديفية.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام برشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، على قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

ويطمع تشابي ألونسو في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال مدريد، فيما يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

