جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

شهدت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتُقام تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرؤية جديدة لجامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم.

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة غادة فاروق عن فخرها بانطلاق الحملة، مشيرة إلى أنها تعكس التزام الدولة المصرية وجامعة عين شمس بمبدأ التعليم الجيد حق للجميع وأن التنوع هو مصدر قوة وإثراء للمجتمع الجامعي.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أن رسالة عين شمس تتجاوز تقديم المناهج الأكاديمية لتشمل بناء بيئة حاضنة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب وشددت على أن حملة "تمكين" تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية وتحطيم الحواجز الوهمية، موضحة أن "الإعاقة الحقيقية تكمن في عدم توفير البيئة المناسبة للنجاح".

ودعت غادة فاروق جميع أفراد المجتمع الجامعي للمشاركة الفعالة لترسيخ "ثقافة الدمج والمساواة" ولإثبات أن جامعة عين شمس هي بالفعل "جامعة للجميع".

من جانبها، أوضحت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أن المركز تأسس ليكون "بيتًا لكل طالب" ومظلة دعم شاملة. وأكدت أن الهدف الأساسي من الحملة ليس فقط توفير الأدوات المساعدة، بل والأهم هو "تمكين الطلاب مجتمعيًا ونفسيًا" عبر رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع الجامعي.

وأشارت الدكتورة الهلالي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في "بناء العقول وتغيير القناعات"، داعية إلى ترسيخ مبدأ: "قدرات الطالب هي الأهم، وليست إعاقته".

كما شددت على ضرورة التعامل مع الإعاقة من منظور "حقوقي وإنساني" بعيدًا عن الشفقة أو الإقصاء، والعمل على ترسيخ ثقافة الاختلاف والتنوع كقيمة جوهرية.

تتضمن فعاليات الحملة، التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب ممثلا في مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، سلسلة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تركز على مختلف فئات الإعاقة، بهدف تعزيز الاندماج الكامل للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية والمجتمع حيث شهد اليوم الأول تركيزًا على ذوي الإعاقة البصرية.

ويخصص اليوم الثاني للتركيز على الإعاقات الحركية.

ويتناول اليوم الثالث موضوع الإعاقة الذهنية حيث يتم تنظيم فعالية صباحية تحت عنوان: "كيف يفكر ويعرض ذوو الإعاقة الذهنية".

ويشمل برنامج اليوم الرابع تعليم أساسيات لغة الإشارة، وفعالية رسم من تنفيذ طلاب من ذوي الإعاقة السمعية وتُقام "أنشطة تفعالية عن مفهوم الإعاقة السمعية"

ويُختتم الأسبوع بـ ندوة لأولياء الأمور في قاعة مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية تتناول الندوة "التحديات النفسية لأهالي الطلاب ذوي الإعاقة"، ويقدمها نخبة من الأخصائيين: د. ميار نوارة من قسم الطب النفسي ود. مريم مندي من كلية الآداب، بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة كذلك إقامة فعاليات رياضية تدمج بين الطلاب الأصحاء والطلاب ذوي الإعاقة علما بأنه سوف يتم إقامة عدد من الفعاليات والندوات عن حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة بالكليات خلال شهر نوفمبر.

تقام الفعاليات تحت الإشراف الإداري والتنفيذي لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن الحملة لاقت نجاحًا في العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل جامعة عين شمس والمجتمع الجامعي بقضايا ذوي الهمم، ويؤكد على أهمية الاستمرار في هذه الجهود لدعم اندماجهم وتحقيق المساواة في الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.