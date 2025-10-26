رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا رسميًا لطمأنة المواطنين بعد ملاحظة انبعاث رائحة غاز طبيعي في نطاق شارع كفر طهرمس تقاطع شارع الملكة، مؤكدة أن الأمر ناتج عن أعمال صيانة مبرمجة تجريها شركة الغاز الطبيعي ضمن خطة الصيانة الدورية لشبكات الغاز بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أن غرفة الطوارئ المركزية بشركة الغاز كانت قد أخطرت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة ببدء تنفيذ أعمال الصيانة في الموقع المشار إليه منذ الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة أن هذه الأعمال تُنفّذ وفق أعلى معايير الأمان والجودة والسلامة المهنية.

وأكدت المحافظة أن انبعاث رائحة الغاز خلال فترة الصيانة يُعد أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا، مشددة على أن الخدمة مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع أو تأثير على المواطنين.

كما شددت محافظة الجيزة على أن الجهات المختصة تتابع ميدانيًا تنفيذ الأعمال لضمان سيرها بأمان وكفاءة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكات وسلامة المواطنين.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم القلق أو الانزعاج، مؤكدًا أن جميع فرق العمل في الميدان تواصل مهامها لضمان انتهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.