الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
ads

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا رسميًا لطمأنة المواطنين بعد ملاحظة انبعاث رائحة غاز طبيعي في نطاق شارع كفر طهرمس تقاطع شارع الملكة، مؤكدة أن الأمر ناتج عن أعمال صيانة مبرمجة تجريها شركة الغاز الطبيعي ضمن خطة الصيانة الدورية لشبكات الغاز بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أن غرفة الطوارئ المركزية بشركة الغاز كانت قد أخطرت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة ببدء تنفيذ أعمال الصيانة في الموقع المشار إليه منذ الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة أن هذه الأعمال تُنفّذ وفق أعلى معايير الأمان والجودة والسلامة المهنية.

وأكدت المحافظة أن انبعاث رائحة الغاز خلال فترة الصيانة يُعد أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا، مشددة على أن الخدمة مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع أو تأثير على المواطنين.

كما شددت محافظة الجيزة على أن الجهات المختصة تتابع ميدانيًا تنفيذ الأعمال لضمان سيرها بأمان وكفاءة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكات وسلامة المواطنين.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم القلق أو الانزعاج، مؤكدًا أن جميع فرق العمل في الميدان تواصل مهامها لضمان انتهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة رائحة غاز كفر طهرمس شركة الغاز الطبيعي اعمال صيانة محافظة الجيزة اليوم أخبار الجيزة تسرب الغاز غرفة العمليات بيان محافظة الجيزة

مواد متعلقة

عبور جديد، أحدث صورة للممشى السياحي الرابط بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا.. تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام.. والسبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يتفقد كفاءة الطرق والمسارات المؤدية إلي المتحف المصري الكبير

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس حي الهرم يتفقد محيط المتحف المصري الكبير

حملات بحي الطالبية لغلق الورش والمقاهي المخالفة

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية