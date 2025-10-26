"البيئة" تطلق حملة كبرى لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية

استعدادًا لمؤتمر COP 24 لحماية البحر الأبيض المتوسط:

نظم فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملة مكبرة لتنظيف شاطئ سيد درويش بالأنفوشي، المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وتنفيذًا لخطة وزارة البيئة لرفع كفاءة الشواطئ المصرية استعدادًا لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (COP 24).

جاءت الحملة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية ممثلة في إدارة السياحة والمصايف، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث شهدت الفعالية حضور نائب رئيس الجامعة وعدد من قيادات فرع جهاز البيئة ومسؤولي المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المبادرات تأتي ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP 24، وتهدف إلى التقليل من المخلفات الصلبة والبلاستيك أحادي الاستخدام، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية من التلوث.

وشهدت الحملة مشاركة نحو 100 طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الإسكندرية، الذين ساهموا في جمع المخلفات وتنظيف الشاطئ، في تجسيد حيّ لوعي الشباب المصري المتزايد بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية والتوعوية التي تنفذها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة في مختلف المحافظات الساحلية استعدادًا للمؤتمر الدولي المرتقب، تأكيدًا على التزام مصر بجهود حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

