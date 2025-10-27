البطوطي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر دولة جاءت قبل التاريخ (فيديو)

أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يحتاج لتسويق، أو دعاية إعلامية لأن المتحف المصري الكبير قام بذلك بنفسه.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن الفترة الماضية كانت أنظار العالم كله، بسبب مؤتمر السلام الذي أقيم فى شرم الشيخ، إلى فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، ثم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وكل هذا كانت كلها أخبار إيجابية عن مصر.



وأضاف: "مصر دولة لها تاريخ، أو فى الحقيقة مصر جاءت ثم جاء التاريخ، فالعالم كله سيشاهد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وهذه حدوتة مصرية"، موضحا: "المتحف المصري الكبير ليس توت عنخ آمون فقط، فهناك مركب الملك خوفو، ونقلها لوحده كان معجزة".

وأوضح أن مصر ستبهر العالم من جديد، لأنها استطاعت ان تفعل ما لم تستطيع دولة في العالم القيام به.

