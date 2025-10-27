وكيل التعليم بأسيوط يوجه بوضع خطط للقضاء على التنمر بين الطلاب وتقليل الغياب (فيديو)

شهد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الإثنين، الطابور وتحية العلم بمدرسة عثمان على الإعدادية المشتركة بفزارة التابعة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم التى تفقد خلالها 7مدارس بقرى القوصية لمتابعة الانضباط المدرسى واختبارات شهر أكتوبر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية.



بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بزيارة مدرسة عثمان على الإعدادية المشتركة بقرية فزارة بالقوصية وشارك الطلاب والمعلمين الطابور المدرسى وتحية العلم وتابع اختبارات شهر أكتوبر بالمدرسة والتزام الطلاب بلائحة الانضباط المدرسى مشيدا بتفعيل الأنشطة المدرسية بالمدرسة وخاصة النشاط الفنى والاشغال اليدوية، كما شاهد معرض المدرسة.

تعليم أسيوط يشيد بمستوى الطلاب وتنوع الأنشطة والوسائل التعليمية



وتابع وكيل التعليم بأسيوط سير العمل بفصول مدرسة ملحق العروبة الرسمية لغات المجاور لمدرسة عثمان على وشهد بعض الحصص الدراسية بمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية مشيدا بمستوى الطلاب وتنوع الأنشطة والوسائل التعليمية بالفصول ونظافة المدرسة وملاعبها وتوفر الألعاب الرياضية للاطفال.

كما شاهد وكيل التعليم بأسيوط عرض تفاعلي من طلاب المرحلة الابتدائية لمواجهة التنمر والكسل والجهل وأهمية دور المعلم وحث الطلاب على التعاون والالتزام بالاخلاق الحميدة والانضباط المدرسى مشيدا بمستوى الطلاب والمشرفين.

تعليم أسيوط يتابع اختبارات شهر أكتوبر بالمدارس والتزام الطلاب بالحضور



وتابع وكيل الوزارة - خلال الجولة - سير العمل باختبارات شهر أكتوبر بالمدارس والتزام الطلاب بالحضور وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات، موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة و الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.

خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة وضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية مثل التنمر بالإضافة إلى ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية.

