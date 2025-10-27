آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

- تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

افتتاح المتحف المصري الكبير

- استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

- شدد الرئيس على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.

- أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضًا حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.

- تناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ضمن الاستعدادات الجارية للافتتاح.

- تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير

- تهدف الإجازة إلى تيسير تنظيم التحركات الخاصة بالوفود الأجنبية المشاركة في الحدث، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 70 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة، من فئات (الواحد جنيه، الخمسة جنيهات، العشرة جنيهات، الخمسة وعشرون جنيهًا، والخمسون جنيهًا، والمائة جنيه)، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

- اكتمال صالات العرض يمثل إنجازا باهرا سيحظى به ملايين زوار مصر فى المستقبل.

- صالات العرض الجديدة ستكمل هذه التجربة الاستثنائية بطريقة مبهرة حقا حيث تقدم المجموعة المنتقاة بعناية والتي تجمع بين المعالم الأثرية المهمة وأشياء من الحياة اليومية لمحة شاملة رائعة عن تاريخ وثقافة مصر العريقة.

- مفهوم ربط موضوعات المناطق الرئيسية في المتحف عبر فترات تاريخية مختلفة مقنع من حيث عمقه الأكاديمي وعرضه الجذاب مما يفتح آفاقًا جديدة ومثيرة.

- سيتم عرض العديد من القطع للجمهور لأول مرة في هذا المعرض وستحظى بالتقدير الذي تستحقه.



