لأول مرة، المتحف المصري الكبير يعرض تابوت الملك توت عنخ آمون

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن تابوت الملك توت عنخ أمون سيعرض لأول مرة منذ 3300 سنة فى المتحف المصرى الكبير بقاعتي الملك توت عنخ آمون.



تابوت الملك توت عنخ آمون



وأوضحت المصادر، أن أول ظهور لتابوت الملك توت عنخ آمون للنور كان وقت اكتشاف المقبرة عام 1922 وظل بمكانه الأصلى بوادى الملوك بالأقصر.



وأشارت المصادر إلى أنه خلال عام 2019 تم نقل التابوت الى معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير لعمل اللازم تمهيدا لعرضه في المتحف ولأول مرة ضمن كنوز توت عنخ أمون التى يزيد عددها عن 5000 قطعة فريدة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن قاعتي الملك توت عنخ آمون واللتين سيعرضان المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها بالأقصر عام 1922 ستضمان 5 محاور موضوعية.



طريقة عرض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.

