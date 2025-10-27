الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لأول مرة، المتحف المصري الكبير يعرض تابوت الملك توت عنخ آمون

تابوت الملك توت عنخ
تابوت الملك توت عنخ آمون
ads

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن تابوت الملك توت عنخ أمون سيعرض لأول مرة منذ 3300 سنة  فى المتحف المصرى الكبير بقاعتي الملك توت عنخ آمون.


تابوت الملك توت عنخ آمون


وأوضحت المصادر، أن أول ظهور لتابوت الملك توت عنخ آمون للنور كان وقت اكتشاف المقبرة عام 1922 وظل بمكانه الأصلى بوادى الملوك بالأقصر.
 

وأشارت المصادر إلى أنه خلال عام 2019 تم نقل التابوت الى معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير لعمل اللازم تمهيدا لعرضه في المتحف ولأول مرة ضمن كنوز توت عنخ أمون التى يزيد عددها عن 5000 قطعة فريدة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن قاعتي الملك توت عنخ آمون واللتين سيعرضان المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها بالأقصر عام 1922 ستضمان 5 محاور موضوعية.
 

طريقة عرض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الملك توت عنخ امون تابوت الملك توت عنخ أمون توت عنخ امون المتحف المصري الكبير قاعتي الملك توت عنخ آمون

مواد متعلقة

وزيرة التضامن توجه بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر تكافل وكرامة إلى المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية