الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عباس شراقي يكشف خطأ جسيما في سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا ارتكبت خطأً جسيمًا في إدارة سد النهضة، ما أدى إلى فيضان صناعي أغرق السودان خلال سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن السبب لم يكن التغيرات المناخية كما تزعم أديس أبابا، بل سوء الإدارة الواضح للسد.

وأوضح شراقي، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، أن إثيوبيا أبقت بحيرة السد ممتلئة بالكامل ولم تفرغها استعدادًا لموسم الأمطار الجديد، رغم التحذيرات من خطورة ذلك، مشيرًا إلى أن التوربينات لم تكن تعمل، ما اضطر السلطات هناك إلى فتح أربع بوابات دفعة واحدة لتصريف المياه الزائدة.

وأضاف أن هذه الكمية الضخمة من المياه، والتي بلغت نحو 750 مليون متر مكعب يوميًا، تسببت في ارتفاع منسوب النيل الأزرق وغرق مناطق واسعة في السودان، وكادت تؤدي إلى انهيار سد الروصيرص بسبب ضعف قدرته الاستيعابية، إذ لا يمكنه تمرير أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميًا.

وأكد شراقي أن السودان “رأى الخطر بعينه”، بعدما ظن البعض أن سد النهضة سيحميه من الفيضانات، لافتًا إلى أن ما حدث يمثل رسالة واضحة بخطورة انفراد إثيوبيا بإدارة السد دون تنسيق مع دولتي المصب.

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن افتتاح إثيوبيا الرسمي لسد النهضة في سبتمبر 2025 جاء رغم أن السد لم يكتمل تشغيله الفني بعد، مؤكّدًا أن معظم التوربينات لا تعمل حتى الآن، وهو ما أجبر أديس أبابا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه دون إنتاج كهرباء.

وتابع: إن إثيوبيا أعلنت العام الماضي اكتمال الملء الخامس والأخير لبحيرة السد في سبتمبر 2024، لكنها أجّلت الافتتاح لمدة عام لتركيب تسع توربينات جديدة، بعدما ثبت أن أربع توربينات فقط لم تكن تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل كان دليلًا على الإخفاق الفني في تشغيل المشروع.

وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تحاول إخفاء فشلها أمام شعبها، إذ لو فتحت البوابات مبكرًا لانكشف أن التوربينات معطلة، ولذلك احتفظت بالمياه حتى فاضت البحيرة عن آخرها، ما أدى إلى الفيضان الصناعي الذي ضرب السودان في نهاية سبتمبر.

وأكد شراقي أن هذا المشهد يعكس سوء الإدارة المائية والهندسية في سد النهضة، مشددًا على ضرورة وجود إدارة مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تشغيل السد، حفاظًا على الأمن المائي لشعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عباس شراقي اثيوبيا سد النهضة السودان اديس أبابا

مواد متعلقة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

بيانها المتشنج ضد مصر أظهر الحقيقة، علام يكشف سر أزمة إثيوبيا وأوروبا بشأن سد النهضة

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

ندعم أمن مصر المائي، رسالة مهمة من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة الإثيوبي

الأكثر قراءة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأسماء، 1300 عضو يؤدون اليمين القانونية للانضمام لنقابة المحامين غدًا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالدليل من القرآن والسنة، منزلة العقل في الشريعة الإسلامية

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة للميكروبليدنج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية