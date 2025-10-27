الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي لـ23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دول السفراء الجدد، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، هم:
- ريتا فيكتوريا هيرنتشار.. سفيرة المجر
- إيواى فوميو.. سفير اليابان
- عامر شوكت.. سفير جمهورية باكستان الإسلامية 
- ماكينتو سيباستياو لوبيز... سفير جمهورية أنجولا 
- منير سيسى... سفير جمهورية غينيا 
-  لويز اليزابيت سيرل... سفيرة نيوزيلندا
- ميهاو موركوتشينسكى.. سفير جمهورية بولندا 
-  سوريش كيه ريدى... سفير جمهورية الهند
-  لارس بو موللر... سفير مملكة الدنمارك 
-  لوس ايلينا مارتينيز كاساب... سفيرة جمهورية كولومبيا 
-  يفغينى سوبوليفسكى... سفير جمهورية بيلاروس
- مارك إدوارد برايسون - ريتشاردسون... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
-  أريك بيرجير هوسم... سفير مملكة النرويج
-  نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. 
- ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا
-  نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا
-  حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
- سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا
-  أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية 
- هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا
-  كريستيان مولر... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج
تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا

- دانييلا روتوندارو… سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية