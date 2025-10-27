السيسي لـ23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دول السفراء الجدد، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، هم:

- ريتا فيكتوريا هيرنتشار.. سفيرة المجر

- إيواى فوميو.. سفير اليابان

- عامر شوكت.. سفير جمهورية باكستان الإسلامية

- ماكينتو سيباستياو لوبيز... سفير جمهورية أنجولا

- منير سيسى... سفير جمهورية غينيا

- لويز اليزابيت سيرل... سفيرة نيوزيلندا

- ميهاو موركوتشينسكى.. سفير جمهورية بولندا

- سوريش كيه ريدى... سفير جمهورية الهند

- لارس بو موللر... سفير مملكة الدنمارك

- لوس ايلينا مارتينيز كاساب... سفيرة جمهورية كولومبيا

- يفغينى سوبوليفسكى... سفير جمهورية بيلاروس

- مارك إدوارد برايسون - ريتشاردسون... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- أريك بيرجير هوسم... سفير مملكة النرويج

- نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا

- نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا

- حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا

- أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية

- هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا

- كريستيان مولر... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج

تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا

- دانييلا روتوندارو… سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين



