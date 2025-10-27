مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل على طريق إسكندرية الزراعي بالمنوفية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، إثر اشتعال النيران في مركبته بشكل مفاجئ، أثناء سيرها على الطريق الزراعي “ مصر–إسكندرية” بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد باندلاع النيران في سيارة نقل ووفاة قائدها في الحال متأثرًا بالحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران بالكامل ومنع امتدادها، فيما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق شبّ نتيجة عطل مفاجئ في المحرك أدى لاشتعال السيارة.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.