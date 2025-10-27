الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل على طريق إسكندرية الزراعي بالمنوفية

حريق سيارة
حريق سيارة

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، إثر اشتعال النيران في مركبته بشكل مفاجئ، أثناء سيرها على الطريق الزراعي “ مصر–إسكندرية” بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد باندلاع النيران في سيارة نقل ووفاة قائدها في الحال متأثرًا بالحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران بالكامل ومنع امتدادها، فيما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق شبّ نتيجة عطل مفاجئ في المحرك أدى لاشتعال السيارة.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق سيارة نقل مصرع سائق طريق مصر اسكندرية الزراعى المنوفية بركة السبع الحماية المدنية

مواد متعلقة

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

الأكثر قراءة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأسماء، 1300 عضو يؤدون اليمين القانونية للانضمام لنقابة المحامين غدًا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالدليل من القرآن والسنة، منزلة العقل في الشريعة الإسلامية

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة للميكروبليدنج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية