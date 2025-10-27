الإثنين 27 أكتوبر 2025
مبادرة "مشروعك" تنفذ 5684 مشروعًا في الفيوم بتمويل 530 مليون جنيه

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 5684 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتمويل يبلغ 529 مليونًا و708 آلاف جنيه، أتاحت نحو 25 ألفا و75 فرصة عمل لأبناء المحافظة،  منذ بداية انطلاق المبادرة عام 2015 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. 

تعريف مبادرة مشروعك

 وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،  مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية عام 2015، بهدف تذليل المشكلات الإدارية والمالية التي تواجه إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومحلية شاملة ومستدامة، تحقق العدالة الاجتماعية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات. 

 

أهمية مبادرة مشروعك  

  وأشار محافظ الفيوم إلى أن، أهمية المشروع ترجع إلى دوره في محاربة الفقر، وخفض معدلات البطالة، وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة، وتحجيم الظواهر السلبية الخطرة مثل "العشوائيات، والهجرة غير الشرعية، وإدمان المخدرات، والتطرف والإرهاب، وغيرها"، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تيسير إصدار رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، لحين استكمال إجراءات تقنين الأوضاع. 

مبادئ المشروع

وأضاف محافظ الفيوم، أن المشروع يرتكز على مبدأ التنمية بالمشاركة، بما يُمكّن أهل القرية أو المركز من تنمية مجتمعهم المحلي ووضع كافة أوجه تطويره، وتحديدًا أولوياتهم الذاتية محل التنفيذ، فلا تقتصر المشاركة على تحديد الاحتياجات والأولويات بل تمتد أيضًا إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية والتي تقع ضمن المخططات الاستراتيجية للمحافظات.

ولفت إلى أنه يتم تمويل إقامة المشروعات التجارية والصناعية والخدمية من خلال مبادرة مشروعك، بشرائح تمويلية متنوعة، بالتعاون مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية. 

علاج على نفقة الدولة أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ الفيوم الدوري

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعدادات انتخابات مجلس النواب

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقدم للاستفادة من المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" بمجالس المدن، مع توفير التدريب اللازم لهم لضمان أقصى استفادة من المميزات التي تقدمها مبادرة مشروعك، ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.  

