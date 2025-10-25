محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعدادات انتخابات مجلس النواب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراء مرحلتها الأولى يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مسافة واحدة من كل المرشحين

وقال محافظ الفيوم، أنه شدد على رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات، بضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في هذا الاستحقاق الوطني، وتوفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة بلجان ومقار الانتخابات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، وعدم المشاركة في أي تجمع انتخابي أو حملات دعائية لأي مرشح، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

راحة الناخبين اولا

كما وجه محافظ الفيوم، كافة الأجهزة التنفيذية، بتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم خصوصًا من كبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية القروية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، موجهًا بتكثيف أعمال التوعية من الجهات ذات الصلة، مثل الأزهر والأوقاف والكنيسة، لتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التصويت.

ربط مركز سيطرت الشبكة السيطرة بغرف العمليات

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات، وشركات المرافق، وكافة القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر في متابعة الأحداث أولًا بأول، لافتًا إلى أهمية وجود ممثل عن كل شركة من شركات المرافق، بمقر مركز سيطرة الشبكة بالمحافظة طوال أيام انتخابات مجلس النواب، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها، وكذا تكليف موظف من كل وحدة محلية للتواجد بكل مركز انتخابي، والتواصل المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية.

حث المواطنين علي المشاركة

وناشد "الأنصاري" جميع مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية، مؤكدًا أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية.

ولفت محافظ الفيوم الي أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041، و0842168042، و0842168043، والخط الساخن 114.

