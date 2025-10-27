علاج على نفقة الدولة أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ الفيوم الدوري

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات ومن بينهم ذوي الهمم، بجانب توفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن توفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج على نفقة الدولة

وجه محافظ الفيوم، كلًا من، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية.

وكلف نائب المحافظ، بمتابعة حالتي طفلين يعانيان من ضمور بكافة عضلات الجسم بسبب مرض "دوشين"، لعمل جلسات العلاج الطبيعي لهما بمستشفى الفيوم الجامعي، وعمل جلسات العلاج المائي بأحد لمراكز الطبية الخاصة، بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وإعداد تقرير بحالة الطفلين من التأمين الصحي، لمخاطبة وزير الصحة بشأنهما، لتوفير العلاج اللازم لهما.

كما وجه بالتنسيق بين مستشفى الجامعة، ومديرية الصحة لإجراء عملية تعديل حول لطفلة، و إجراء الفحص الطبي اللازم لطفلتين إحداهما مصابة بارتجاج فى المخ أثر حادث، والأخرى تعاني من التهابات ونزيف بالجهاز الهضمي وتوفير العلاج اللازم لهما، وإجراء الفحص الطبي لمسن بمستشفى الرمد يعانى من مياه بيضاء على العين ويحتاج لإجراء عملية.

مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

كما وجه المحافظ، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم ـ بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج مشروعك.

كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، كما وجه وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

مساعدات مالية وعينية عاجلة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً كبار السن وذوي الهمم، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للفئات الأولى بالرعاية، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتوفير نفقات العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، بجانب توفير عدد من المشروعات "ماكينات خياطة، تروسيكل، مستلزمات إنتاج المشغولات اليدوية والحرفية"، بجانب تجهيز عدد من الأكشاك بالمستلزمات للأسر الأولى بالرعاية.

تكليفات متنوعة

وشدد محافظ الفيوم على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسرعة فحص شكوى أحد أصحاب ثلاجات بيع اللحوم المجمدة، لتضرره من أحد مفتشي مديرية التموين لتعنته معه بتحرير محاضر رغم عدم مخالفته، كما شدد المحافظ، علي سرعة التنسيق بين رئيس مجلس مدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، لمعاينة كشك ومراجعة تراخيصه، بجوار مدرسة جمال عبد الناصر بحي الجون بمدينة الفيوم، يقوم بعمل إشغالات بالطريق العام، ويحدث حالة من الضوضاء والإزعاج لقاطني المنطقة، بجانب معاينة ومراجعة ترخيص بناء غرفة بشارع الهادي بمنطقة الشيخ حسن بحي جنوب المدينة، مشددًا على سرعة رفع إشغالات الكشك وتيسير الحركة المرورية، وسرعة إزالة الغرفة حال بنائها بدون ترخيص.

كما وجه محافظ الفيوم، وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين والاستماع لمطالبهم، والعمل على حل الشكاوى وتلبية المطالب في إطار من القانون.

