محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص تظلمات المعلمين من مسابقة القيادات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإجراء حزمة من التدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقده اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة

لجنة لفحص تظلمات المعلمين

واستمع محافظ الفيوم، أثناء لقائه الأسبوعي لخدمة المواطنين، إلى شكوى عدد من المتضررين من عدم قبولهم بمسابقة القيادات بمديرية التربية والتعليم، ووجه بتشكيل لجنة لفحص التظلمات، المقدمة من المتضررين.

تدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وتوفير المعاش الشهري ومعاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة.

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، مدير فرع التأمين الصحى، بتوفير العلاج على نفقة الدولة لسيدتين تعانيان من كهرباء على المخ والعصب السابع، كما وجه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، بتنفيذ طلب إلغاء الانتداب لطبيبة تعمل بمديرية الصحة ومنتدبة إلى إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

توجيهات مختلفة

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لإقامة مشروعات تنموية لعدد من الشباب.

كما وجه مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام للمحافظة، بفحص شكوى مواطن يتضرر فيها من مستأجر سوق سنهور العمومي.

