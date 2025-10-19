الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 12 شخص في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

محافظة أسيوط 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية