إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا الشرقي

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام قرية الشيخ فضل التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

