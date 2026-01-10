السبت 10 يناير 2026
رياضة

صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار

يدخل منتخب مصر مباراته الحاسمة أمام كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار، فيتو
ويسعى منتخب مصر لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لمواجهة منتخب السنغال الذي فاز على مالي أمس الجمعة في مباراة ربع النهائي.

4 لاعبين في منتخب مصر مهددين بشبح الإيقاف

ويواجه 4 لاعبين من منتخب مصر شبح الإيقاف عن مواجهة السنغال، حال التأهل وحصولهم على طاقة صفراء أمام كوت ديفوار، بعدما حصلوا على إنذارات خلال مواجهة بنين، وهم رامي ربيعة، أحمد فتوح، حمدي فتحي، ومروان عطية.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

تحمل مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث إلتقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين. 

سجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 10 أهداف فقط. 

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

