السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

كريستال بالاس
كريستال بالاس
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول بين ماكليسفيلد تاون وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026 بتقدم الأول بهدف دون رد أحرزه بول داوسون في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم ماكليسفيلد علي كريستال بالاس بهدف دون رد.

يشهد ملعب "ليسينج دوت كوم" حاليًا مواجهة تجمع بين ماكليسفيلد تاون وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026

 تعد هذه المباراة تجسيدًا لسحر البطولة، حيث يسعى ماكليسفيلد، القادم من الدرجات الأدنى، لتحقيق مفاجأة مدوية أمام "النسور" اللندنية، حامل لقب النسخة السابقة، والذي يدخل اللقاء وعينه على الحفاظ على تاجه الإنجليزي.

يدخل حاليًا في المباراة المقامة كريستال بالاس، المباراة بتغييرات في التشكيلة لإراحة بعض العناصر الأساسية، لكن مع الحفاظ على القوام الدفاعي في المقابل، يعتمد ماكليسفيلد على الروح القتالية العالية والدعم الجماهيري الكبير في معقله، محاولًا استغلال أي تهاون من جانب الفريق الضيف.

الأجواء في الملعب مثالية لموقعة كروية كلاسيكية؛ فبينما يبحث بالاس عن تأهل هادئ إلى الدور القادم، يطمح ماكليسفيلد لكتابة تاريخ جديد وتذكير الجميع بأن "المعجزات" هي السمة الأبرز لهذه الكأس التاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أس الاتحاد الإنجليزي الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي لاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتعادل سلبيا أمام مضيفه كريستال بالاس

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية