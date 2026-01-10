ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول بين ماكليسفيلد تاون وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026 بتقدم الأول بهدف دون رد أحرزه بول داوسون في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم ماكليسفيلد علي كريستال بالاس بهدف دون رد.

يشهد ملعب "ليسينج دوت كوم" حاليًا مواجهة تجمع بين ماكليسفيلد تاون وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026

تعد هذه المباراة تجسيدًا لسحر البطولة، حيث يسعى ماكليسفيلد، القادم من الدرجات الأدنى، لتحقيق مفاجأة مدوية أمام "النسور" اللندنية، حامل لقب النسخة السابقة، والذي يدخل اللقاء وعينه على الحفاظ على تاجه الإنجليزي.

يدخل حاليًا في المباراة المقامة كريستال بالاس، المباراة بتغييرات في التشكيلة لإراحة بعض العناصر الأساسية، لكن مع الحفاظ على القوام الدفاعي في المقابل، يعتمد ماكليسفيلد على الروح القتالية العالية والدعم الجماهيري الكبير في معقله، محاولًا استغلال أي تهاون من جانب الفريق الضيف.

الأجواء في الملعب مثالية لموقعة كروية كلاسيكية؛ فبينما يبحث بالاس عن تأهل هادئ إلى الدور القادم، يطمح ماكليسفيلد لكتابة تاريخ جديد وتذكير الجميع بأن "المعجزات" هي السمة الأبرز لهذه الكأس التاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.