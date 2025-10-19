إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة خضار بقرية دلجا بالمنيا

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام عبارة عن أرز وخضار.

النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

