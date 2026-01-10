تشكيل منتخب كوت ديفوار لمواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

السبت 10 يناير 2026
أعلن إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار عن تشكيل الأفيال لمواجهة منتخب مصر، مساء اليوم السبت، على ملعب أدارا، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

وتؤكد مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث التقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

سجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 10 أهداف فقط.

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

