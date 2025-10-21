الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وإصابة 10 أشخاص. 

إصابة 10 أشخاص في حادث في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

