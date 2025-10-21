الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

حريق داخل مستشفى خاص في المنيا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق دخل مستشفى خاص في مدينة المنيا دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق داخل الطابق السابع في مستشفى خاص في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

