حريق داخل مستشفى خاص في المنيا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق دخل مستشفى خاص في مدينة المنيا دون وقوع خسائر بشرية.

حريق بمستشفى خاص في المنيا

السيطرة على حريق اندلع داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق داخل الطابق السابع في مستشفى خاص في مدينة المنيا.

مستشفى خاص بالمنيا

السيطرة على حريق اندلع داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.