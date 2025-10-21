الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

10 نصائح تمنحك بشرة لامعة وناعمة وخالية من العيوب

 تحلم كل فتاة ببشرة ناعمة ولامعة وخالية من العيوب والتصبغات، تعكس مظهر صحي وجذاب، ولتحقيق ذلك لا يكفي الاعتماد على مستحضرات التجميل فقط.

بل يجب اتباع نظام عناية متكامل يجمع بين التغذية السليمة، والنظافة اليومية، والترطيب، والنوم الجيد.

10 نصائح تمنحك بشرة لامعة وناعمة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، 10 نصائح تمنحك بشرة لامعة وناعمة وخالية من العيوب، منها:

  1. الاهتمام بالنظافة اليومية للبشرة، والنظافة هي الخطوة الأولى للحصول على بشرة صحية، حيث يجب غسل الوجه مرتين يوميا صباحا ومساء باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك، مع ماء فاتر بدلا من الماء الساخن حتى لا يفقد الجلد زيوته الطبيعية، ثم مجفف الوجه بلطف.
  2. الترطيب المنتظم، والترطيب هو سر البشرة الناعمة والمشرقة، واستخدمي كريم مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا، أو زيت الجوجوبا، أو زبدة الشيا، ويكون من النوع البشرة.
  3. التغذية السليمة لبشرة صحية من الداخل، وجمال البشرة يبدأ من الداخل، لذا احرصي على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين C، الذى يساعد على تجديد الخلايا ومنح البشرة إشراقة طبيعية ويوجد في البرتقال والفراولة والكيوي، وفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يحمي من الشيخوخة المبكرة، ويوجد في المكسرات والزيوت النباتية، وأوميجا 3، وهو يحافظ على نعومة البشرة، ويوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وتجنبي الإفراط في تناول السكريات والمقليات لأنها تسبب ظهور الحبوب والبثور.
  4. النوم الكافي والراحة النفسية، وقلة النوم تظهر على الوجه فورا على شكل بهتان وهالات سوداء، لذا احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، فخلال النوم تقوم البشرة بتجديد خلاياها والتخلص من السموم، كما أن الضغط النفسي والتوتر يسببان مشاكل جلدية مثل حب الشباب أو الالتهابات، لذلك حاولي ممارسة التأمل أو اليوجا للحفاظ على صفاء الذهن والبشرة.
  5. حماية البشرة من أشعة الشمس، وأشعة الشمس من أكثر العوامل التي تسبب البقع الداكنة والتجاعيد المبكرة، لذا استخدمي واقي الشمس يوميا حتى في الأيام الغائمة، واختاري درجة حماية لا تقل عن SPF 30، وأعيدي وضع الواقي كل ساعتين عند التعرض المستمر للشمس، ولا تنسي ارتداء النظارات الشمسية والقبعة عند الخروج نهارا.
  6. العناية الأسبوعية والتقشير، والتقشير المنتظم يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، لذا استخدمي مقشر طبيعي مثل خليط العسل مع السكر أو القهوة مع زيت الزيتون مرة إلى مرتين أسبوعيا، وبعد التقشير، ضعي ماسك طبيعي مثل ماسك الزبادي والعسل أو ماسك الخيار والألوفيرا لترطيب وتهدئة البشرة، وتجنبي التقشير العنيف حتى لا يسبب احمرار أو التهابات.
  7. استخدام الماسكات الطبيعية، والماسكات الطبيعية تمنح البشرة نضارة فورية وتغذية عميقة.
  8. تجنبي العادات الضارة بالبشرة، حيث لا تلمسي وجهك كثيرا بيديك حتى لا تنتقل البكتيريا، وتجنبي استخدام أدوات تجميل غير نظيفة أو مشتركة، وأزيلي المكياج قبل النوم دائمًا حتى لا تسد المسام، وابتعدي عن التدخين والمشروبات الغازية لأنها تؤثر سلبا على نضارة البشرة.
  9. شرب الماء بانتظام، والماء هو سر اللمعان الطبيعي للبشرة حيث اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجلد وطرد السموم، ويمكنك إضافة شرائح الليمون أو النعناع أو الخيار إلى الماء لمزيد من الانتعاش والفوائد.
  10. الالتزام بالعناية المستمرة، والبشرة تحتاج إلى عناية يومية مستمرة، وليست مجرد علاج مؤقت، لذا اجعلي روتين العناية بالبشرة جزء من حياتك اليومية، وستلاحظين مع الوقت أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقة ونعومة.
لتفتيح المسام وتنظيف البشرة، طريقة عمل بخار وجه منزلي بالأعشاب

مشروب واحد فقط يخلصك من السموم ويعزز نضارة البشرة


 

الجريدة الرسمية