قبل الجامعة، نصائح مهمة تمنحك بشرة مشرقة وخالية من العيوب

البشرة المشرقة والخالية من العيوب حلم تسعى إليه الكثير من الفتيات فهي ليست مرآة لصحة الجسم والعناية بالنفس، فقط بل تزيد من جمال صاحبتها.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تحرص فتيات الجامعة على العناية الجيدة بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة وناعمة ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن وسط زملائهن.

نصائح مهمة لبشرة مشرقة وخالية من العيوب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة لبشرة مشرقة وخالية من العيوب، منها:-

احرصي على غسل وجهك مرتين يوميا صباحا ومساء باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك.

تجنبي الصابون العادي لأنه قد يسبب جفاف وتهيج للبشرة.

لا تبالغي في الغسيل لأن ذلك قد يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد.

الترطيب من أهم خطوات العناية بالبشرة، استخدمي كريم مرطب خفيف للبشرة الدهنية، وكريم غني للبشرة الجافة، ولا تنسي ترطيب الرقبة واليدين فهما أيضا بحاجة للعناية.

يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

يمكنك استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر مع العسل أو القهوة مع زيت جوز الهند، ويكفي تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيا لتجنب التهيج.

الماء سر الجمال الطبيعي، فهو يحافظ على ترطيب البشرة من الداخل، حاولي شرب 6 إلى 8 أكواب يوميا للحفاظ على نضارتها.

النوم العميق لمدة 7–8 ساعات يوميا يساعد البشرة على التجدد والإشراق، وقلة النوم تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

أكثري من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل الجزر، والطماطم، والتوت، والسبانخ.

احرصي على تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 مثل السمك والمكسرات لتحافظي على مرونة بشرتك.

قللي من الأطعمة المقلية والسكريات لأنها تسبب ظهور الحبوب.

التعرض المفرط للشمس يسرع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، لذا استخدمي واقي شمسي بعامل حماية (SPF 30) على الأقل يوميا حتى في الشتاء، ولا تنسي إعادة وضعه كل ساعتين إذا كنتى بالخارج.

تجنبى التوتر والضغط النفسي، لأن التوتر ينعكس مباشرة على البشرة في صورة حب الشباب وبهتان، ومارسي التأمل، اليوجا، أو المشي في الهواء الطلق لتقليل الضغط النفسي.

إزالة المكياج قبل النوم، لأن النوم بالمكياج يسد المسام ويسبب ظهور الحبوب، لذا استخدمي مزيل مكياج مناسب، ثم اغسلي وجهك جيدا، واتبعيه بترطيب.

يجب عمل الماسكات الطبيعية أسبوعيا لتنقية البشرة وتفتيح لونها وزيادة نضارتها.

استخدمي منتجات مناسبة لنوع بشرتك سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة.

لا تلمسي وجهك بيديك كثيرا لتجنب نقل البكتيريا.

غيري أغطية الوسادة بانتظام لأن الأوساخ والزيوت تتراكم عليها.

مارسي الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وإعطاء إشراقة طبيعية للبشرة.

