المصري لـ ميمي عبد الرازق بعد التأهل بالكونفدرالية: "لن ننساك"

حرص النادي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على توجيه رسالة لفقيد النادي ميمي عبد الرازق بعد التأهل لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ونشرت الصفحة صورة للراحل معلقة: “لن ننساك دكتور ميمي عبد الرازق”.

يذكر أن كابتن ميمي رحمه الله كان له دور كبير في تأهل الفريق الي الكونفدرالية أثناء تواجده في منصب المدير الفني للفريق البورسعيدي.

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية

وتأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الاتحاد الليبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، ليتأهل المصري إلى دور المجموعات بمجموع اللقائين 2-1.

أهداف مباراة المصري والاتحاد الليبي

جاء هدف المصري الاول عن طريق عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 19، فيما سجل محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما جاء هدف الاتحاد الليبي عن طريق الزرهوني في الدقيقة 7+90 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي

محمود حمدي لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر

بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

