الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الافريقية  وأبرزهم ممثلي الكرة المصرية فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

ونجح فريق المصري في الفوز على الاتحاد الليبي بثنائية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت باستاد السويس اليوم ليُكمل الفرق الـ16 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بالبطولة القارية

الفرقة المتأهلة إلى دور الـ"16" المجموعات في الكونفدرالية


الزمالك والمصري البورسعيدي والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي وسان بيدرو الإيفواري وسينجيدا التنزاني وأولمبيك أسفي المغربي وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي ودجوليبا المالي ونيروبي يونايتد الكيني.

 

نتائج دور لـ32 بالكونفدرالية 

 

ديكداها والزمالك (0-6) الذهاب (0-1) الاياب

زيسكو الزامبي وجوانينج جلالكسي  (4-3) الذهاب (1-1) الاياب 

كايزر تشيفز ونادي سيمبا (0-0) الذهاب (3-1) الاياب 

ستيلينبوش  و15 أوجوستو  (0-0) الذهاب (4-1) الاياب

مانييما يونيون ورويال ليبوردس (1-1) الذهاب (1-1) الاياب (4-3) ضربات الترجيح

سان بيدرو وكوتون سبورت (1-1) الذهاب ( 3-0) الاياب 

اوليمبيك اسفي والملعب التونسي (2-0) الذهاب (1-2) الاياب 

فلامبو دو سنتر وسينجيدا (1-1) الذهاب (1-3) الاياب 

أوتوهو أويو وفياريو دي مابوتو (1-0) الذهاب (2-0) الاياب 

دجوليبا والقوات المسلحة (0-0) الذهاب (2-1) الاياب

النجم الساحلى ونيروبي يونايتد (0-2) الذهاب (2-0) 

المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي (0-0) (2-1)

كي ام كي ام  وعزام يونايتد (0-2) الذهاب (0-7) الاياب

اشانتي كوتوكو والوداد البيضاوي (0-1) الذهاب (1-5) الاياب 

هافيا كوناكري وشباب بلوزداد(1-1) الذهاب (0-2) الاياب 

اكاديمية امادو واتحاد العاصمة (1-0) الذهاب (0-3) الاياب 

 

موعد قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" أن القرعة ستقام يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل في ستوديو قنوات "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة بينما تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة أيضًا.

وسيتم بث القرعة مباشرة على الحسابات الرسمية للمنصات الرقمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك والمصري الزمالك

مواد متعلقة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

بيراميدز يسقط في فخ التعادل1-1 أمام التأمين الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

سيراميكا يفوز على كهرباء الإسماعيلية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

شاهد احتفال ماييلي بهدف التقدم لبيراميدز في مرمي التأمين الإثيوبي (صور وفيديو)

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

اعترافات المتهم بقتل أطفال فيصل: «حطّيت لهم السم في العصير وانتقمت من أمهم»

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

المصري يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبي 2-1 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بفعل الخير والتوبة عن الذنوب

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية