أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الافريقية وأبرزهم ممثلي الكرة المصرية فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

ونجح فريق المصري في الفوز على الاتحاد الليبي بثنائية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت باستاد السويس اليوم ليُكمل الفرق الـ16 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بالبطولة القارية

الفرقة المتأهلة إلى دور الـ"16" المجموعات في الكونفدرالية



الزمالك والمصري البورسعيدي والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي وسان بيدرو الإيفواري وسينجيدا التنزاني وأولمبيك أسفي المغربي وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي ودجوليبا المالي ونيروبي يونايتد الكيني.

نتائج دور لـ32 بالكونفدرالية

ديكداها والزمالك (0-6) الذهاب (0-1) الاياب

زيسكو الزامبي وجوانينج جلالكسي (4-3) الذهاب (1-1) الاياب

كايزر تشيفز ونادي سيمبا (0-0) الذهاب (3-1) الاياب

ستيلينبوش و15 أوجوستو (0-0) الذهاب (4-1) الاياب

مانييما يونيون ورويال ليبوردس (1-1) الذهاب (1-1) الاياب (4-3) ضربات الترجيح

سان بيدرو وكوتون سبورت (1-1) الذهاب ( 3-0) الاياب

اوليمبيك اسفي والملعب التونسي (2-0) الذهاب (1-2) الاياب

فلامبو دو سنتر وسينجيدا (1-1) الذهاب (1-3) الاياب

أوتوهو أويو وفياريو دي مابوتو (1-0) الذهاب (2-0) الاياب

دجوليبا والقوات المسلحة (0-0) الذهاب (2-1) الاياب

النجم الساحلى ونيروبي يونايتد (0-2) الذهاب (2-0)

المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي (0-0) (2-1)

كي ام كي ام وعزام يونايتد (0-2) الذهاب (0-7) الاياب

اشانتي كوتوكو والوداد البيضاوي (0-1) الذهاب (1-5) الاياب

هافيا كوناكري وشباب بلوزداد(1-1) الذهاب (0-2) الاياب

اكاديمية امادو واتحاد العاصمة (1-0) الذهاب (0-3) الاياب

موعد قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" أن القرعة ستقام يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل في ستوديو قنوات "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة بينما تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة أيضًا.

وسيتم بث القرعة مباشرة على الحسابات الرسمية للمنصات الرقمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

