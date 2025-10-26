الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تعادل فريقا سيراميكا كليوباترا وكهرباء الاسماعيلية سلبيا في الشوط الأول في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية 

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الاسماعيلية

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.

سيراميكا كليوباترا ضد كهرباء الاسماعيليه 

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ8 نقاط حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 6 لقاءات.

على الجانب الآخر، يمتلك سيراميكا كليوباترا في رصيده 20 نقطة يحتل بها وصافة ترتيب الدوري، بعد الفوز في 6 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهتين.

ويعد فريق كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري هو أكثر الأندية استقبالا للأهداف قبل الجولة الـ 12 من الموسم الجاري.

واستقبلت شباك كهرباء الإسماعيلية  19 هدفا حتى الآن، ما وضعه  على رأس قائمة أضعف فرق الدوري دفاعيا، ويليه الإسماعيلي بعدد 14 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية

مواد متعلقة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في إياب الكونفدرالية والقناة الناقلة

المصري في مهمة صعبة أمام الاتحاد الليبي اليوم في الكونفدرالية

بيراميدز يتحدى التأمين الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة التأمين الإثيوبي (صور)

دوري أبطال أفريقيا، قائمة بيراميدز بالقوة الضاربة في مواجهة التأمين الإثيوبي

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية