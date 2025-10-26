تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

تعادل فريقا سيراميكا كليوباترا وكهرباء الاسماعيلية سلبيا في الشوط الأول في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الاسماعيلية

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.

سيراميكا كليوباترا ضد كهرباء الاسماعيليه

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ8 نقاط حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 6 لقاءات.

على الجانب الآخر، يمتلك سيراميكا كليوباترا في رصيده 20 نقطة يحتل بها وصافة ترتيب الدوري، بعد الفوز في 6 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهتين.

ويعد فريق كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري هو أكثر الأندية استقبالا للأهداف قبل الجولة الـ 12 من الموسم الجاري.

واستقبلت شباك كهرباء الإسماعيلية 19 هدفا حتى الآن، ما وضعه على رأس قائمة أضعف فرق الدوري دفاعيا، ويليه الإسماعيلي بعدد 14 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.