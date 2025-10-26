بيراميدز يسقط في فخ التعادل1-1 أمام التأمين الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تعادل فريق بيراميدز ونظيره التأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة التأمين الإثيوبي ضد بيراميدز

أحرز هدف التقدم لـ بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقة 11 وتعادل التأمين الإثيوبي عن طريق بوراك في الدقيقة 83.

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

بدأت المباراة بفرصة ل بيراميدز بعد كرة عرضية يقابلها فيستون ماييلي برأسية من داخل منطقة الجزاء، وتمر الكرة أعلى المرمى، ثم فرصة خطيرة للسماوي بعد تمريرة عرضية من وليد الكرتي يقابلها مهند لاشين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتمر الكرة أعلى العارضة.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 جاء بعد ضغط من بيراميدز، وخطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.



تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى اليوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السادسة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي



وادار الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، وعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

وراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، وراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار

كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟



وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقاءين 5-0.

وصعد فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي، بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

