الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد الليبي في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي

محمود حمدي لحراسة المرمى 
أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي


وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لذلك يحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز للتأهل إلى دور المجموعات.

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر  الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول.

ويتولى  باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال  مهام مراقبة التحكيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي مباراة المصري والاتحاد الليبي المصري البورسعيدي الاتحاد الليبي

مواد متعلقة

سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

سيراميكا يفوز على كهرباء الإسماعيلية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

شاهد احتفال ماييلي بهدف التقدم لبيراميدز في مرمي التأمين الإثيوبي (صور وفيديو)

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية