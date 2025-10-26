صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد الليبي في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي

محمود حمدي لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر

بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي



وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لذلك يحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز للتأهل إلى دور المجموعات.

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول.

ويتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

