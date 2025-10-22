طريقة عمل السبيط المقلي بتتبيلة مميزة

طريقة عمل السبيط المقلي، السبيط المقلي أو مايعرف بالكاليمارى من الأكلات البحرية الشهية التي يحبها المصريون كثيرا، ويعتبر من الأطباق المميزة في المطاعم.

وطريقة عمل السبيط المقلي، سهلة وبسيطة ويقدم عادة بجانب أرز الصيادية أو البطاطس المقلية والسلطات البحرية، ويتميز السبيط بطعمه اللذيذ وغناه بالبروتين والمعادن المفيدة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السبيط المقلي.

مكونات عمل السبيط المقلي:-

نصف كيلو من السبيط الطازج مقطع إلى حلقات متوسطة الحجم

عصير ليمونتين

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

3 فصوص ثوم مفروم

كمون نصف ملعقة صغيرة

بابريكا اختياري لإضافة لون ونكهة

كوب دقيق أبيض

نصف كوب نشا ذرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضة واحدة

كوب ماء بارد أو ماء غازي (صودا) لقرمشة أكثر

زيت غزير للقلي

السبيط المقلي

طريقة عمل السبيط المقلي:-

ابدئي بغسل السبيط بالماء البارد، ثم أزيلي الجلد الخارجي والعيون والغشاء الداخلي الأبيض.

بعد ذلك، قطعي السبيط إلى حلقات متوسطة الحجم، وانقعيه في ماء به قليل من الخل والليمون لمدة 10 دقائق لإزالة أي رائحة غير مرغوبة، ثم اشطفيه وجففيه جيدا بورق المطبخ.

في وعاء واسع، ضعي السبيط وأضيفي الثوم المفروم، وعصير الليمون، والخل، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبابريكا.

قلبي جيدا واتركيه في التتبيلة لمدة نصف ساعة في الثلاجة حتى يتشرب النكهات.

في وعاء، اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشة ملح وفلفل.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الماء البارد (أو الصودا) حتى تتكون عجينة خفيفة القوام تشبه خليط البان كيك.

خذي كل حلقة من السبيط، واغمسيها أولا في الخليط الرطب (البيض والماء)، ثم في خليط الدقيق حتى تتغلف جيدا من جميع الجوانب.

يمكنك تكرار هذه الخطوة مرتين إذا كنتى ترغبين في طبقة مقرمشة أكثر.

سخني زيت غزير في مقلاة عميقة حتى يصبح ساخن جدا حوالي 180 درجة مئوية.

ضعي السبيط تدريجيا حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

اقليه من 2 إلى 3 دقائق فقط حتى يتحول إلى لون ذهبي فاتح لا تطيليه في القلي حتى لا يصبح قاسي.

اخرجيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمى السبيط المقلي وهو ساخن بجانب مايونيز بالثوم والليمون، وبطاطس مقلية أو أرز صيادية، وسلطة خضراء أو سلطة طحينة.

لنجاح السبيط المقلي المقرمش استخدمي ماء مثلج أو صودا باردة جدا في خليط العجين لنتيجة مقرمشة.

لا تتركي السبيط في الزيت أكثر من 3 دقائق حتى لا يصبح مطاطي.

لا تضعي كمية كبيرة في المقلاة مرة واحدة لتجنب التصاق القطع ببعضها.

يمكنك إضافة رشة كركم في الدقيق لإعطائه لون ذهبي.

يفضل تقديمه فور القلي، لأن تركه لفترة يفقد قرمشته.

فوائد السبيط الغذائية

غني بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات.

يحتوي على أوميجا 3 التي تعزز صحة القلب والمخ.

يحتوي على الحديد والزنك والمغنيسيوم التي تقوي المناعة.

قليل الدهون عند القلي بزيت نظيف وعلى حرارة مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.