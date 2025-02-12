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محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مقرمشات بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

مقرمشات بمواد غير
مقرمشات بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة على أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، وتم خلالها ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات ٢٢٠ كرتونة مقرمشات خبز، ٢٠ برنيكة مقرمشات خبز داخل مصنع يقوم باستغلال أسماء تجارية وهمية من أجل الترويج لمنتجاته المجهولة.

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وقد تم سحب عينات من المنتجات الموجودة وإرسالها إلى المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها  للاستهلاك الآدمي وجاري العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، إعدام  ٢٠ لتر  زيت  مستعمل وغير صالح للاستخدام الآدمي، تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية، تم التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية.

وجاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية  باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء. 

تمت الحملة تحت إشراف  الدكتور حاتم الشامي - مدير الادارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت - المدير الوقائي بالإدارة على أحد المصانع الغير مرخصة.

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