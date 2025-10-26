تنظر محكمة الجيزة، غدا، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور بعد انتشار فيديو لشابين وفتاتين يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم أحد الأشخاص داخل مدعيا ممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

اعترافات المتهمين في واقعة الفعل الفاضح

خلال التحقيقات، قالت المتهمة س.م أمام جهات التحقيق إنها كانت في سهرة بأحد الملاهي الليلية بالعجوزة يُدعى "ال. ة" بصحبة أصدقائها، وبعد انتهاء السهرة توجهوا بسيارة المتهم أ.ع إلى طريق وصلة دهشور للتنزه، وهناك احتضنت إحدى الفتيات صديقها في المقعد الأمامي أثناء القيادة.

وأضافت: "كنا راجعين من السهرة، لقينا عربية ماشية جنبنا بتصورنا، فحاول أحمد يشوف مين اللي بيصور ونزل مع صاحبه يتكلم معاه، وحصلت خناقة واتكسر فانوس العربية".

أما المتهمة الثانية "ه." قالت: "أنا كنت حضناه من وسطه بس وهو سايق، وإحنا مرتبطين وبنحب بعض، ومكناش شاربين مخدرات زي ما اتقال".

بينما أقر المتهم أحمد.ع بأنه اعترض طريق مصور الفيديو بعد أن لاحظه يصورهم، مؤكدًا: "زقيت صاحبتي عشان متطلعش في الفيديو، ولما شتمته طلع مسدس وضرب طلقة طيرت فانوس عربيتي".

تفاصيل التحقيقات في واقعة الفعل الفاضح

كشفت التحقيقات في واقعة القبض علي المتهمين بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أن المحضر المحال إلى النيابة لم يتضمن أي اتهام بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وأفادت التحقيقات أن التحريات انحصرت على واقعة التعدي بالضرب وإحداث تلفيات بسيارة مصور الفيديو، بعد أن حاول توثيق تصرفاتهم أثناء سيرهم بالسيارة، وقدم صور ترصد التلفيات التي لحقت بزجاج سيارته نتيجة المشاجرة، ولا يوجد دليل ملموس على واقعة الفعل الفاضح، التي مازالت قيد التحقيقات أمام النيابة.

وخلال التحقيقات أقر المتهمون الأربعة بأنهم كانوا في نزهة على الطريق في أثناء الواقعة، وأنهم تفاجأوا بمصور الفيديو يلاحقهم بسيارته ويقوم بتصويرهم دون إذن، منتهكا خصوصيتهم.

واعترف المتهمون بالتعدي على المصور ومحاولة تحطيم هاتفه المحمول لحذف الفيديو، وإحداث تلفيات في سيارته أثناء الاشتباك، ولكن لم يرتكبوا أي فعل فاضح في الطريق العام.

وأظهرت التحقيقات أن الفيديو المنتشر على الإنترنت تضمن لقطات مجتزأة لم تظهر تسلسل الأحداث بالكامل، وأن الأجهزة المختصة لا تزال تراجع التسجيلات المحيطة بموقع الحادث لتحديد ملابسات الواقعة.

وقررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهمين بفعل فاضح على المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وكذلك المتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية في واقعة القبض على المتهمين بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أن المحضر المحال إلى النيابة لم يتضمن أي اتهام بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وأفادت التحقيقات الأولية أن التحريات انحصرت على واقعة الاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات بسيارة مصور الفيديو، بعد أن حاول توثيق تصرفاتهم أثناء سيرهم بالسيارة، وقدم صورا ترصد التلفيات التي لحقت بزجاج سيارته نتيجة المشاجرة، ولا يوجد دليل ملموس على واقعة الفعل الفاضح، التي ما زالت قيد التحقيقات أمام النيابة

وخلال التحقيقات أقر المتهمون الأربعة بأنهم كانوا في نزهة على الطريق في أثناء الواقعة، وأنهم فوجئوا بمصور الفيديو يلاحقهم بسيارته ويصورهم دون إذن، منتهكا خصوصيتهم.

واعترف المتهمون بالاعتداء على المصور ومحاولة تحطيم هاتفه المحمول لحذف الفيديو، وإحداث تلفيات في سيارته أثناء الاشتباك، ولكن لم يرتكبوا أي فعل فاضح في الطريق العام.

وأظهرت التحقيقات أن الفيديو المنتشر على الإنترنت تضمن لقطات مجتزأة لم تظهر تسلسل الأحداث بالكامل، وأن الأجهزة المختصة لا تزال تراجع التسجيلات المحيطة بموقع الحادث لتحديد ملابسات الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الفيديو الفاضح أعلى محور الجيزة، والتى أظهرت اعتداء مجموعة من الأشخاص على قائد سيارة عقب قيامه بتصويرهم داخل سيارة أثناء قيامهم بتصرفات خادشة للحياء.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتصوير سيارة بداخلها عدد من الفتيات أثناء قيامهم بأفعال خادشة، قبل أن يتعدوا عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهم "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" له معلومات جنائية و3 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب تناولهم مواد كحولية أثناء تنزههم بسيارة بمنطقة الجيزة، وأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول لحذف المقطع المصور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.