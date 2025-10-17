الجمعة 17 أكتوبر 2025
متابعات ميدانية بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمنيا (صور)

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة في المنيا، فيتو

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، اليوم تنفيذ حملات ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات.

 

اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات

وفي هذا السياق، قام اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية بعدد من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا وعدد من المراكز، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة، والتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام حركة النقل، موجهًا بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين أنه تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:


• سعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك من داخل المستودع: 225 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة المنزلية توصيل لمقر المستهلك (بنظام التوصيل للمنازل): 235 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة التجارية للمستهلك من داخل المستودع: 450 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة التجارية توصيل لمقر المستهلك: 470 جنيهًا.

 

التعريفة الجديدة للمواصلات

وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين والسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بزيادة التعريفة أو نقص المواد البترولية، يتم التواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية:📞 086-2342200 / 086-2320001، وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.

