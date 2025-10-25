سانت إيلوا لوبوبو يقصي أورلاندو بايرتس من دوري أبطال إفريقيا

ودع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي في مفاجأة كبيرة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في جوهانسبرج.

مباراة أورلاندو و سانت إيلوا لوبوبو

وكان أورلاندو بايرتس قد دخل مواجهة الإياب بعدما خسر لقاء الذهاب في الكونغو بثلاثية نظيفة، ورغم ذلك تمكن الفريق الجنوب إفريقي من العودة بقوة في لقاء اليوم.

وخلال لقاء اليوم نجح فريق أورلاندو من التقدم بهدف أول في الدقيقة 39 عن طريق ماسندي نيمتاجيلا، قبل أن يضيف يانيلا مبوثوما الهدف الثاني في الدقيقة 68، وأوسين أبوليس الهدف الثالث في الدقيقة 90+5، ليتساوى الفريقان بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين ليتجها إلي ركلات الترجيج.

وحسم الفريق الكونغولي التأهل بعد الفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليحجز سانت إيلوا لوبوبو بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة لأول مرة في تاريخه، بينما ودع أورلاندو بايرتس المنافسات مبكرا.

