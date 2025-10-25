حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره فريق إيجل نوار البوروندي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه، بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ليضع قدما في دور المجموعات من البطولة.

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار إلى تقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام الأهلي، أملا في قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل من القاهرة.

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.