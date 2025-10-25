السبت 25 أكتوبر 2025
الأهلي يستضيف إيجل نوار اليوم بحثا عن تأكيد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

الأهلي وإيجل نوار،
الأهلي وإيجل نوار، فيتو

يستضيف النادي الأهلي اليوم السبت فريق إيجل نوار البوروندي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه، بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ليضع قدما في دور المجموعات من البطولة.

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار إلى تقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام الأهلي، أملا في قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل من القاهرة

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار 

 ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي النادي الأهلي ايجل نوار إيجل نوار البوروندي دوري أبطال أفريقيا

